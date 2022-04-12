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ЭКОНОМИКА РБ
В УСКОРЕНИИ ИНФЛЯЦИИ В МАРТЕ ВИНОВАТЫ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ И САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ – НАЦБАНК БЕЛАРУСИ
09:38 13.04.2022
В ускорении инфляционных процессов в Беларуси в марте 2022 года нашли отражение рост геополитической напряженности и усиление санкционного давления. Об этом говорится в обзоре инфляции за март Национального банка Беларуси.
«Наиболее чувствительно на ухудшение поставок иностранной продукции (сырья, материалов), рост транспортных расходов и ослабление национальной валюты реагировали цены на импортируемые товары, прежде всего непродовольственной группы и плодоовощной продукции», - отмечается в обзоре.
Как напомнил регулятор, в марте 2022 года годовой прирост потребительских цен составил 15,9%.
Относительно февраля 2022 г. потребительские цены в марте выросли на 6,1%.
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