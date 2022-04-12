В ускорении инфляционных процессов в Беларуси в марте 2022 года нашли отражение рост геополитической напряженности и усиление санкционного давления. Об этом говорится в обзоре инфляции за март Национального банка Беларуси.

«Наиболее чувствительно на ухудшение поставок иностранной продукции (сырья, материалов), рост транспортных расходов и ослабление национальной валюты реагировали цены на импортируемые товары, прежде всего непродовольственной группы и плодоовощной продукции», - отмечается в обзоре.

Как напомнил регулятор, в марте 2022 года годовой прирост потребительских цен составил 15,9%.

Относительно февраля 2022 г. потребительские цены в марте выросли на 6,1%.