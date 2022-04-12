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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ БОЛЕЕ 100 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ХАНОЕ
09:25 13.04.2022
Национальная экспозиция Беларуси 13 апреля 2022 года начнет работу в рамках 31-й Международной выставки Vietnam Expo в Ханое.
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь выступает организатором коллективного научно-технического раздела экспозиции. Он будет представлен разработками Национальной академии наук и Министерства образования, которые продемонстрируют более 100 научно-технических и инновационных разработок в области высокотехнологичного оборудования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в 2022 году белорусская экспозиция получила почетный статус "Особый гость" и размещается в центре выставочного павильона.
Международная выставка Vietnam Expo - одна из крупнейших универсальных торгово-экономических площадок в Юго-Восточной Азии. Мероприятие проводится поочередно в городах Ханое и Хошимине под эгидой Министерства промышленности и торговли Вьетнама.
Тематика выставки: IT и телекоммуникации, наука и образование, машиностроение и промышленное оборудование, сельское хозяйство, продукты питания, фармацевтическая и медицинская продукция, строительные материалы, химическая продукция, легкая промышленность, потребительские товары.
Мероприятие продлится по 16 апреля. В текущем году в нем примут участие более 350 компаний из 16 стран, в том числе России, Китая, США, Японии, Индии, Шри-Ланки, Индонезии, Кубы.
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