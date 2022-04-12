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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ В МАРТЕ НА 4,1%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 6,6%


18:15 12.04.2022

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 104,1%, с декабрем 2021 г. – 106,6%, в том числе на инвестиционные товары – 102% и 103,5% соответственно, промежуточные товары – 104,5% и 107,4%, потребительские товары – 102,5% и 104,1% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 100,01%, с декабрем 2021 г. – 103,3%, в том числе в растениеводстве – 95,1% и 103% соответственно, животноводстве – 101,3% и 103,4% соответственно.

Индекс цен в строительстве в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 107%, с декабрем 2021 г. – 106,8%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,7% и 101% соответственно, машины и оборудование – 113,4% и 114,9%, прочие работы и затраты – 103% и 98% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 110,3%, с декабрем 2021 г. – 115,2%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 100,3%, с декабрем 2021 г. – 102,3%.
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