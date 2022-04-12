ЭКОНОМИКА РБ

ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ ОАО «РАДИОВОЛНА» ПРОЙДЕТ 5 МАЯ

18:09 12.04.2022 5 мая в Гродно состоится повторное проведение аукциона по продаже имущества ОАО «Радиоволна» с понижением начальной цены на 20%. На торги выставляется производственное здание корпуса 4Д площадью свыше 6,5 тыс. кв. м. Начальная цена - 1,5 млн рублей. Организатором торгов выступает Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей. Срок подачи документов - по 27 апреля 2022 года включительно (до 16.00). С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте СЭЗ «Гродноинвест».