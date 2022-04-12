Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" (филиал ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои") запустила производство офисной бумаги формата А4 «COPY X STANDART».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», на современном автоматизированном оборудовании фабрика может производить различные виды бумаги. Например, бумагу-основу для обоев, бумагу для гофрирования, бумагу офсетную. В целом мощность модернизированной бумагоделательной машины фабрики позволяет производить порядка 27 тыс. тонн различной бумаги в год.

Производственная программа определяется спросом и желанием заказчиков. В основном заказы поступают на бумагу для гофрирования. В настоящее время с учетом возросшего спроса на офсетную бумагу, из которой впоследствии производится бумага для принтеров в готовом формате А4, фабрика оперативно настроила соответствующее оборудование и приступила к выпуску бумаги офисной в пачках. В сутки здесь производится 2500 тысячи пачек бумаги по 500 листов.

Исходным сырьем для производства этой бумаги является сульфатная беленая целлюлоза Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.

Бумага свободно реализуется всем желающим.