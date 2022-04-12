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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТЕПЕРЬ БУДЕТ ВЫДАВАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
17:27 12.04.2022
Транспортной инспекции делегированы полномочия на совершение административной процедуры: согласование организации международных автоперевозок пассажиров в регулярном сообщении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, контролирующему органу делегированы полномочия на следующие административные процедуры: согласование организации международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, получение разрешения на выполнение международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.
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