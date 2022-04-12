ЭКОНОМИКА РБ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТЕПЕРЬ БУДЕТ ВЫДАВАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

17:27 12.04.2022 Транспортной инспекции делегированы полномочия на совершение административной процедуры: согласование организации международных автоперевозок пассажиров в регулярном сообщении. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, контролирующему органу делегированы полномочия на следующие административные процедуры: согласование организации международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, получение разрешения на выполнение международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.