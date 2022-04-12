Производственные мощности белорусской фармпромышленности загружены на 100%. Об этом заявил сегодня на брифинге генеральный директор Управляющей компании холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич.

По его словам, своевременно выплачивается заработная плата, уплачиваются налоги, ведутся расчеты с кредиторами.

«Белорусская фармпромышленность уже третий год работает в непростых условиях - приходится очень оперативно реагировать на внешние вызовы, и та ситуация, которая складывается сегодня, она ненамного отличается от той, которую страна прошла в ковид. Основные сложности связаны с логистикой поставки сырья и материалов: удлиняются сроки поставки; сама по себе логистика, транспортировка значительно подорожала; тенденция последних нескольких лет – во всем мире значительно дорожают фармацевтические субстанции. Это основные негативные факторы, которые сегодня влияют на работу фармпромышленности», - рассказал Сергей Казакевич.

Он отметил, что специалисты уже привыкли оперативно реагировать на сложности. Кроме поиска новых логистических цепочек для поставки сырья и материалов, идет поиск альтернативных производителей.

«Сегодня идет работа по замене производителей прежде всего вспомогательного сырья и материалов. Холдинг работает с предприятиями как Беларуси, так и России. К примеру, один из наших партнеров – Белорусская стекольная компания –организовал импортозамещающее производство ампул шприцевого наполнения. Теперь мы их активно используем в производстве лекарственных средств. Ожидаем в ближайшие месяцы уже получение стеклянной бутылки для инфузионных растворов производства Белоруской стекольной компании – это как раз та позиция, которая ранее закупалась в Украине. Поэтому мы полагаем, что в ближайшее время все вопросы по замещению сырья и материалов, которые ране импортировались из Украины, будут полностью решены», - считает Сергей Казакевич.

Кроме того, активно идет работа с российскими производителями. Совместно с Министерством промышленности и торговли России создана рабочая группа, которая практически в ежедневном режиме обсуждает существующие проблемные вопросы и вырабатывает меры по их преодолению.

«Получили большой массив информации от российских коллег о производстве сырья и материалов в России, которые мы можем использовать для производства своих продуктов. Это касается не только вспомогательных материалов, но и фармацевтических субстанций. Конечно, в связи с этим один из важных вопросов - внесение изменений в регистрационные документы на лексредства. Как известно, само производство лекпрепаратов имеет достаточно серьезную специфику в связи с тем, что регуляторика и в нашей стране, и у соседей достаточно жесткая. Любое изменение каждого компонента требует необходимых процедур. Поэтому сегодня в рамках Минздрава уже выработаны подходы по оптимизации процедуры регистрации. Они позволят максимально оперативно вносить изменения по альтернативным производителям, при этом обеспечивая безопасность и качество производимых лекпрепаратов», - заключил гендиректор.