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ЭКОНОМИКА РБ
НЦИС С 11 МАЯ НАЧНЕТ ОКАЗЫВАТЬ НОВУЮ УСЛУГУ
17:00 12.04.2022
Национальный центр интеллектуальной собственности с 11 мая 2022 г. начнет оказывать новую услугу по добровольной регистрации объектов смежных прав и депонированию таких объектов, документов и материалов, содержащих информацию о них.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, регистрация и депонирование объектов смежных прав осуществляются в отношении исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания.
Воспользовавшись предлагаемой услугой, правообладатель получит дополнительный инструмент для защиты своих прав в случае их нарушения. При необходимости Национальный центр сможет подтвердить существование объекта смежных прав на дату регистрации и депонирования, а также сообщить о лицах, указанных в качестве правообладателей.
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