Национальный центр интеллектуальной собственности с 11 мая 2022 г. начнет оказывать новую услугу по добровольной регистрации объектов смежных прав и депонированию таких объектов, документов и материалов, содержащих информацию о них.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, регистрация и депонирование объектов смежных прав осуществляются в отношении исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания.

Воспользовавшись предлагаемой услугой, правообладатель получит дополнительный инструмент для защиты своих прав в случае их нарушения. При необходимости Национальный центр сможет подтвердить существование объекта смежных прав на дату регистрации и депонирования, а также сообщить о лицах, указанных в качестве правообладателей.