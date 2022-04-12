Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 апреля 2022 года выросло до 970,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 970 тыс. 750 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 965 тыс. 125 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 77 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 307 человек, число смертей от COVID-19 – на 5.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 2 тыс. 667 тестов. Всего в стране проведено 12 млн. 973 тыс. 046 тестов.