ОАО «Рогачевский МКК» поставило первую партию сгущенного молока в крупной таре в Китай.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, от китайских партнеров на комбинат поступил запрос на сгущенное молоко в таре по 20 кг для кондитерского производства. Это сгущенное молоко будет использоваться для производства продукции, а также для проведения дегустаций с целью дальнейшего продвижения классической сгущенки на китайском рынке.

«Несмотря на то, что сгущенное молоко не является традиционным продуктом для Китая, со стороны китайских партнеров присутствует заинтересованность в дальнейшем развитии по данному виду продукции», - заверили на предприятии.