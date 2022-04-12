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ЭКОНОМИКА РБ
РОГАЧЕВСКИЙ МКК ПОСТАВИЛ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ СГУЩЕННОГО МОЛОКА В КИТАЙ
15:51 12.04.2022
ОАО «Рогачевский МКК» поставило первую партию сгущенного молока в крупной таре в Китай.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, от китайских партнеров на комбинат поступил запрос на сгущенное молоко в таре по 20 кг для кондитерского производства. Это сгущенное молоко будет использоваться для производства продукции, а также для проведения дегустаций с целью дальнейшего продвижения классической сгущенки на китайском рынке.
«Несмотря на то, что сгущенное молоко не является традиционным продуктом для Китая, со стороны китайских партнеров присутствует заинтересованность в дальнейшем развитии по данному виду продукции», - заверили на предприятии.
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