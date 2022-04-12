ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ХОЛДИНГЕ «БЕЛФАРМПРОМ» ДОПУСКАЮТ РОСТ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА, НО НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ


15:05 12.04.2022

В холдинге «Белфармпром» допускают рост цен на лекарства, но незначительный. Об этом заявил сегодня на брифинге генеральный директор Управляющей компании холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич.

По его словам, один из самых сложных вопросов в работе белорусской фармпромышленности – поддержание баланса интересов белорусских производителей как экономической структуры и проводимой государством социальной политикой, которая предполагает доступность лексредств.

Он отметил, что Беларуси сегодня удается соблюдать баланс. По итогам 2021 года индекс отпускных цен белорусских производителей лекарственных средств составил 102,1%. Это заметно ниже индекса инфляции. Такая же ценовая политика сохранится и в дальнейшем.

«Конечно, рост затрат дает о себе знать. Мы принимаем максимальные меры по возможной экономии на всех этапах производства, оптимизации технологических процессов, укрупнению объемов закупок и т.д. Безусловно, определенный рост будет, но мы считаем, что он будет незначительный - в любом случае он будет поставлен на жесткий контроль. Необоснованного роста цен государство не допустит», - заверил Сергей Казакевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.04.2022
валюта курс
EUR 3.0764
USD 2.8242
RUB 3.5754
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0760 -0.0004
USD 2.8300 +0.0058
RUB 3.5556 -0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0700 3.0900
USD 2.8200 2.8300
RUB 2.8000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1000
EUR/RUB 84.0000 110.0000
USD/RUB 77.5000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте