В холдинге «Белфармпром» допускают рост цен на лекарства, но незначительный. Об этом заявил сегодня на брифинге генеральный директор Управляющей компании холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич.

По его словам, один из самых сложных вопросов в работе белорусской фармпромышленности – поддержание баланса интересов белорусских производителей как экономической структуры и проводимой государством социальной политикой, которая предполагает доступность лексредств.

Он отметил, что Беларуси сегодня удается соблюдать баланс. По итогам 2021 года индекс отпускных цен белорусских производителей лекарственных средств составил 102,1%. Это заметно ниже индекса инфляции. Такая же ценовая политика сохранится и в дальнейшем.

«Конечно, рост затрат дает о себе знать. Мы принимаем максимальные меры по возможной экономии на всех этапах производства, оптимизации технологических процессов, укрупнению объемов закупок и т.д. Безусловно, определенный рост будет, но мы считаем, что он будет незначительный - в любом случае он будет поставлен на жесткий контроль. Необоснованного роста цен государство не допустит», - заверил Сергей Казакевич.