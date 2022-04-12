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ЭКОНОМИКА РБ


ПОДПИСАН НОВЫЙ ДОГОВОР О ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА АЭРОПОРТА В СЭЗ «БРЕСТ»


14:38 12.04.2022

Администрация СЭЗ «Брест» и Государственное научное учреждение «Полесский аграрно-экологический институт Национальной академии наук Беларуси» подписали новый договор импактного мониторинга содержания химических элементов в объектах окружающей среды площадки «Аэропорт» СЭЗ «Брест» и на прилегающих территориях.

Как сообщает сайт СЭЗ, в соответствии с условиями договора в текущем году в границах сформированной в 2018-2019 гг. системы мониторинга потенциального загрязнения окружающей среды проводится изучение фактических концентраций химических элементов (тяжелых металлов: свинца, кадмия, меди, цинка, олова, ртути, металлоида сурьмы, а также серы).

С этой целью планируется: отбор почв, лесных подстилок и образцов растительности в границах зоны мониторинга; проведение аналитических исследований проб на содержание тяжелых металлов, сурьмы, серы; определение степени загрязнения объектов мониторинга химическими веществами; проведение сравнительного анализа полученных данных и результатов исследований содержания химических элементов в объектах мониторинга, выполненных в 2018-2021 гг.

Результаты исследований будут использоваться для контроля, оценки и прогноза накопления тяжелых металлов в почвенном покрове и растительности в пределах зоны мониторинга.

Импактный мониторинг – наблюдение, оценка и прогноз состояния природной среды в районах расположения опасных и потенциально опасных источников антропогенного воздействия.
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