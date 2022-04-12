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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ДОБЫЧИ ТОРФА В БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ В 1,4 РАЗА
14:12 12.04.2022
МИНСК, 12 апреля /ЭКОПРЕСС/. В 2022 году объем добычи торфа в Беларуси планируется увеличить по сравнению с 2021 годом в 1,4 раза до 2,3 млн т. Об этом заявил генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко.
По его словам, из него будет произведено около 1 млн т топливных брикетов и торфяной сушенки. Что касается торфяной продукции нетопливного назначения, то производство верхового кипованного торфа составит порядка 83 тыс. тонн, питательных грунтов - 58,5 тыс. тонн.
«К новому сезону организации отрасли подошли с хорошим заделом. В прошлом году в рамках программы комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы выполнены запланированные проекты по обновлению производственных фондов торфяных производств, в том числе по реконструкции объектов промышленной зоны ОАО «Торфопредприятие Днепровское», модернизации систем обеспыливания прессов и сушилок в филиале «ТБЗ «Сергеевичское» и ОАО «ТБЗ Дитва». Полностью завершена реконструкция филиала «ТБЗ «Сергеевичское» УП «Мингаз». Построено 388 га новых площадей для добычи торфа и 2 км узкоколейных железных дорог для его транспортировки», - рассказал Алексей Кушнаренко, которого цитирует Telegram-канал Министерства энергетики.
Организации торфяной промышленности в полном объеме удовлетворяют потребность внутреннего рынка в торфяной продукции. В 2021 году ее поставки потребителям реального сектора экономики и населения страны выросли на 15,6% к уровню 2020 года до 845,6 тыс. тонн. Несмотря на непростые внешнеэкономические условия, осуществлялись и поставки на экспорт. За прошлый год на зарубежные рынки отгружено 200,4 тыс. тонн торфяной продукции, что на 27,3% превышает аналогичный показатель за 2020 год.
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