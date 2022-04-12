ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ ДОБЫЧИ ТОРФА В БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ В 1,4 РАЗА


14:12 12.04.2022

МИНСК, 12 апреля /ЭКОПРЕСС/. В 2022 году объем добычи торфа в Беларуси планируется увеличить по сравнению с 2021 годом в 1,4 раза до 2,3 млн т. Об этом заявил генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко.

По его словам, из него будет произведено около 1 млн т топливных брикетов и торфяной сушенки. Что касается торфяной продукции нетопливного назначения, то производство верхового кипованного торфа составит порядка 83 тыс. тонн, питательных грунтов - 58,5 тыс. тонн.

«К новому сезону организации отрасли подошли с хорошим заделом. В прошлом году в рамках программы комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы выполнены запланированные проекты по обновлению производственных фондов торфяных производств, в том числе по реконструкции объектов промышленной зоны ОАО «Торфопредприятие Днепровское», модернизации систем обеспыливания прессов и сушилок в филиале «ТБЗ «Сергеевичское» и ОАО «ТБЗ Дитва». Полностью завершена реконструкция филиала «ТБЗ «Сергеевичское» УП «Мингаз». Построено 388 га новых площадей для добычи торфа и 2 км узкоколейных железных дорог для его транспортировки», - рассказал Алексей Кушнаренко, которого цитирует Telegram-канал Министерства энергетики.

Организации торфяной промышленности в полном объеме удовлетворяют потребность внутреннего рынка в торфяной продукции. В 2021 году ее поставки потребителям реального сектора экономики и населения страны выросли на 15,6% к уровню 2020 года до 845,6 тыс. тонн. Несмотря на непростые внешнеэкономические условия, осуществлялись и поставки на экспорт. За прошлый год на зарубежные рынки отгружено 200,4 тыс. тонн торфяной продукции, что на 27,3% превышает аналогичный показатель за 2020 год.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.04.2022
валюта курс
EUR 3.0764
USD 2.8242
RUB 3.5754
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0760 -0.0004
USD 2.8300 +0.0058
RUB 3.5556 -0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0700 3.0900
USD 2.8200 2.8300
RUB 2.8000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1000
EUR/RUB 84.0000 110.0000
USD/RUB 77.5000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте