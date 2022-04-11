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ЭКОНОМИКА РБ


«ЛИДСКОЕ ПИВО» ВЫПУСКАЕТ НОВИНКУ В УНИКАЛЬНОЙ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА СИНЕЙ БУТЫЛКЕ


13:45 12.04.2022

«Лидское пиво» расширяет линейку ЛIДСКАЕ ИДЕАЛЪ, запущенную в честь 145-летия компании.

ЛIДСКАЕ ИДЕАЛЪ стал последним сортом, который был разработан при жизни основателя завода Носеля Пупко. Однако не все свои идеи он сумел реализовать самостоятельно. И сегодня «Лидское пиво» представляет премиальное пиво, сваренное наследниками Носеля Пупко, упакованное в стильную бутылку благородного цвета. Такая бутылка впервые создана белорусскими мастерами, она повторяет форму исторической бутылки 1900 года.

Уникальная бутылка синего цвета – это смелый эксперимент Гродненского стеклозавода.

«Перед запуском проекта были долгие дебаты относительно возможности выпускать качественную стеклянную бутылку синего цвета. Бутылочное синее стекло нам пришлось выпускать впервые. Несмотря на все вызовы, нашим специалистам удалось наладить производство синей бутылки, используя один из самых сложных и редких красителей. Результат удивил всех скептиков, цвет получился насыщенным и многогранным. Мы уверены, что созданная синяя бутылка с пивом «ЛИДСКАЕ ИДЕАЛЪ» станет не менее известной, чем знаменитая французская бутылка с искривленным горлышком», - прокомментировали на Гродненском стеклозаводе.

ЛIДСКАЕ ИДЕАЛЪ РÓЯЛЪ — это сорт, сваренный в стиле бельгийского золотистого эля, с богатым сладковатым вкусом, невысокой горечью и нотками солода, фруктов, пряностей, меда. Аромат и вкус хмеля очень легкий, доминирующей нотой выступает тесное взаимодействие фруктовых и пряных вкусов на фоне мягкого солодового характера. ЛIДСКАЕ ИДЕАЛЪ РÓЯЛЪ имеет густую и обильную пену с хорошей стойкостью, небольшим количеством пузырьков и кремовым цветом.
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