Продовольственные товары в Минске в марте 2022 года подорожали по сравнению с февралем 2022 года на 4,5%, с декабрем 2021 года – на 7,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в марте составил 16,3%. За январь-март 2022 года к уровню января-марта 2021 года цены увеличились на 13,5%.

Непродовольственные товары в марте 2022 года подорожали по сравнению с февралем 2022 года на 13,7%, с декабрем 2021 года – на 15,3%. В марте годовой рост цен составил 24,2%. При этом за январь-март текущего года к уровню января-марта 2021 года цены выросли на 15,9%.

Цены на услуги в марте 2022 года выросли по сравнению с февралем на 4,5%, с декабрем 2021 года – на 9,3%. Годовой рост цен на услуги в марте составил 14,4%. В январе-марте 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%.