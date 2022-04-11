Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование в отношении нескольких должностных лиц государственных предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены директоры Пинского и Слуцкого мясокомбинатов, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО «Пинский мясокомбинат» и представитель иностранной коммерческой структуры.

«Следствием установлено, что должностные лица и руководители комбинатов разработали и на протяжении нескольких лет реализовывали преступною схему экспорта мясной продукции. За первоочередную и беспрепятственную отгрузку руководители комбинатов получали от «частников» незаконные вознаграждения. Размер взяток составлял суммы до 10 тысяч долларов США. Продукция в последующем уходила на экспорт», - рассказали в СК.

В начале октября участники «серой схемы» были задержаны сотрудниками ГУБОПиК МВД с поличным при получении очередной взятки.

Общая сумма незаконных вознаграждений составила почти 60 тысяч долларов США.

Действия должностных лиц мясоперерабатывающих предприятий квалифицированы следствием по ч.2 и ч.3 ст.430 (получение взяток в крупном и особо крупном размерах) Уголовного кодекса Беларуси. Представителю коммерческой структуры предъявлено обвинение по ч.3 ст.431 (дача взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.