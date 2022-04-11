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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ЗА МАРТ БУДЕТ ПРОИНДЕКСИРОВАНА


12:35 12.04.2022

Минимальная зарплата в Беларуси за март 2022 год будет проиндексирована. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты.

«За март 2022 года размер месячной минимальной заработной платы подлежит индексации и составляет 479 рублей 83 копейки», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, индексация денежных доходов, выплачиваемых из бюджетных источников, производится, если индекс потребительских цен (исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации) превысит пятипроцентный порог.

По информации Национального статкомитета, потребительские цены в марте 2022 года по сравнению с февралем текущего года выросли на 6,1%.

Минимальная заработная плата с 1 января 2022 года установлена в размере 457 рублей.
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