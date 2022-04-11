Олимпиада по физике для абитуриентов пройдет в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, к участию приглашаются учащиеся 10-11 классов школ, гимназий и лицеев со всех регионов страны. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Интеллектуальное соревнование пройдет оффлайн в два этапа. Первый тур состоится 16 апреля на физическом факультете (ул. Бобруйская, 5). Начало в 10.00. Участникам предстоит выполнить письменное тестовое задание, включающее 32 задачи. На выполнение дается 3,5 часа.

Второй этап пройдет 30 апреля. Учащимся предложат пять физических задач, на решение которых отводится 4 часа. Победителей наградят ценными призами, дипломами и сувенирами.

Организатором олимпиады выступает физический факультет БГУ.