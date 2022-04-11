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ЭКОНОМИКА РБ
ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ПРОЙДЕТ В БГУ
11:48 12.04.2022
Олимпиада по физике для абитуриентов пройдет в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, к участию приглашаются учащиеся 10-11 классов школ, гимназий и лицеев со всех регионов страны. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Интеллектуальное соревнование пройдет оффлайн в два этапа. Первый тур состоится 16 апреля на физическом факультете (ул. Бобруйская, 5). Начало в 10.00. Участникам предстоит выполнить письменное тестовое задание, включающее 32 задачи. На выполнение дается 3,5 часа.
Второй этап пройдет 30 апреля. Учащимся предложат пять физических задач, на решение которых отводится 4 часа. Победителей наградят ценными призами, дипломами и сувенирами.
Организатором олимпиады выступает физический факультет БГУ.
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