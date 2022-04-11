Возможность оплачивать онлайн-покупки картами российской платежной системы “Мир” появилась в ряде белорусских интернет-магазинов.

Услугу для своих клиентов предоставил один из крупнейших провайдеров электронных платежей страны - компания “ИКомЧардж” (бренд – bePaid).

“На сегодня многие интернет-магазины и сервисы уже могут принимать онлайн-платежи с карт платежной системы “Мир” в Беларуси. Работа над этим велась давно, а последние события заставили нас ускорить интеграцию. В течение апреля подключим к приему платежей всех действующих клиентов, для новых подключение к “Миру” уже включено в пакет услуг”, - отметил сооснователь и директор сервиса Александр Шостак.

По его словам, после того, как карты платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные российскими банками, перестали работать за пределами России, белорусские интернет-магазины потеряли практически всех своих покупателей из этой страны.

По данным bePaid, в 2021 году более 58% иностранных покупателей в белорусских интернет-магазинах были из России.

“Подключая возможность приема онлайн-платежей с карт “Мир”, мы действуем, в первую очередь, в интересах белорусских компаний, у которых есть покупатели в Российской Федерации”, - подчеркнул А.Шостак.

Возможность совершать покупки в белорусских интернет-магазинах привлекательна и для россиян, ведь большинство международных брендов, приостановивших свою деятельность и поставки в Россию, остаются работать в Беларуси. “Если ситуация не изменится к худшему, то выручка многих наших клиентов вырастет”, - считает он.

Тарифы за обслуживание платежей по картам «Мир» сопоставимы с тарифами по другим МПС. Для клиентов bePaid тарифы на интернет-эквайринг на данный момент остаются без изменений.

В компании также отметили, что в ближайшем будущем может быть подключение для приема онлайн-платежей через платежную систему UnionPay.

“Работа в этом направлении ведется”, - сообщили в bePaid.