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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ В БЕЛОРУССКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ И СЕРВИСАХ ТЕПЕРЬ МОГУТ РОССИЯНЕ
11:15 12.04.2022
Возможность оплачивать онлайн-покупки картами российской платежной системы “Мир” появилась в ряде белорусских интернет-магазинов.
Услугу для своих клиентов предоставил один из крупнейших провайдеров электронных платежей страны - компания “ИКомЧардж” (бренд – bePaid).
“На сегодня многие интернет-магазины и сервисы уже могут принимать онлайн-платежи с карт платежной системы “Мир” в Беларуси. Работа над этим велась давно, а последние события заставили нас ускорить интеграцию. В течение апреля подключим к приему платежей всех действующих клиентов, для новых подключение к “Миру” уже включено в пакет услуг”, - отметил сооснователь и директор сервиса Александр Шостак.
По его словам, после того, как карты платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные российскими банками, перестали работать за пределами России, белорусские интернет-магазины потеряли практически всех своих покупателей из этой страны.
По данным bePaid, в 2021 году более 58% иностранных покупателей в белорусских интернет-магазинах были из России.
“Подключая возможность приема онлайн-платежей с карт “Мир”, мы действуем, в первую очередь, в интересах белорусских компаний, у которых есть покупатели в Российской Федерации”, - подчеркнул А.Шостак.
Возможность совершать покупки в белорусских интернет-магазинах привлекательна и для россиян, ведь большинство международных брендов, приостановивших свою деятельность и поставки в Россию, остаются работать в Беларуси. “Если ситуация не изменится к худшему, то выручка многих наших клиентов вырастет”, - считает он.
Тарифы за обслуживание платежей по картам «Мир» сопоставимы с тарифами по другим МПС. Для клиентов bePaid тарифы на интернет-эквайринг на данный момент остаются без изменений.
В компании также отметили, что в ближайшем будущем может быть подключение для приема онлайн-платежей через платежную систему UnionPay.
“Работа в этом направлении ведется”, - сообщили в bePaid.
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