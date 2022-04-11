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ЭКОНОМИКА РБ
ФАКТЫ СОКРЫТИЯ ПАДЕЖА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ВЫЯВЛЕНЫ В БЕРЕСТОВИЦКОМ РАЙОНЕ
11:06 12.04.2022
В ходе проверок предприятий агропромышленного комплекса прокуратура Берестовицкого района совместно с Волковысским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Гродненской области выявила факты сокрытия падежа крупного рогатого скота.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, должностные лица отдельных организаций давали незаконные указания подчиненным работникам вносить заведомо ложные сведения в государственную статистическую отчетность.
В частности, бывший директор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия Берестовицкого района давал указания заведующей молочно-товарной фермы вносить заведомо недостоверные сведения в официальные документы для сокрытия факта падежа 96 голов КРС.
По данным фактам прокуратура Берестовицкого района возбудила уголовные дела: в отношении бывшего директора КСУП – за злоупотребление служебными полномочиями по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении заведующей молочно-товарной фермы – за служебный подлог по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Для организации предварительного расследования прокуратура направила уголовные дела в Берестовицкий районный отдел Следственного комитета.
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