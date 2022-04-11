ЭКОНОМИКА РБ

ФАКТЫ СОКРЫТИЯ ПАДЕЖА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ВЫЯВЛЕНЫ В БЕРЕСТОВИЦКОМ РАЙОНЕ

11:06 12.04.2022 В ходе проверок предприятий агропромышленного комплекса прокуратура Берестовицкого района совместно с Волковысским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Гродненской области выявила факты сокрытия падежа крупного рогатого скота. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, должностные лица отдельных организаций давали незаконные указания подчиненным работникам вносить заведомо ложные сведения в государственную статистическую отчетность. В частности, бывший директор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия Берестовицкого района давал указания заведующей молочно-товарной фермы вносить заведомо недостоверные сведения в официальные документы для сокрытия факта падежа 96 голов КРС. По данным фактам прокуратура Берестовицкого района возбудила уголовные дела: в отношении бывшего директора КСУП – за злоупотребление служебными полномочиями по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении заведующей молочно-товарной фермы – за служебный подлог по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Для организации предварительного расследования прокуратура направила уголовные дела в Берестовицкий районный отдел Следственного комитета.