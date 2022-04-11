В производстве экономических судов Беларуси на 1 апреля 2022 года находилось 1304 дела об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 91% (1186 дела) - о банкротстве организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в экономическом суде города Минска рассматриваются порядка 40% (521 дело) от общего количества дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 118 делам.

Среди этих предприятий числятся ОАО «Птицефабрика Медновская», ОАО «Ковры Бреста», ОАО «Брестский завод бытовой химии», ОАО «Пинский винодельческий завод», РУПП «Экзон-Глюкоза», ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод», ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», оао «Витебскобллён», оао «Технолит Полоцк», ОАО «Гомельский винодельческий завод», ОАО «Мозырьский авторемонтный завод», ОАО «Гомельский рыбокомплекс», ОАО «Мозырский спиртоводочный завод», ОАО «Гомельский жировой комбинат» и др.

На начало апреля экономическими судами завершены ликвидационные производства по делам в отношении: ОАО «Барановичидрев», ОАО «Хомское», унитарного предприятия ЖКХ Витебского района «Витрайкомхоз»), коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Слава труду», ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский», ОАО «Строитель».

Экономическим судом Могилевской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Автомотосервис и торговля-1».