ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО АПРЕЛЯ НАХОДИЛОСЬ БОЛЕЕ 1,3 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ


10:27 12.04.2022

В производстве экономических судов Беларуси на 1 апреля 2022 года находилось 1304 дела об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 91% (1186 дела) - о банкротстве организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в экономическом суде города Минска рассматриваются порядка 40% (521 дело) от общего количества дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 118 делам.

Среди этих предприятий числятся ОАО «Птицефабрика Медновская», ОАО «Ковры Бреста», ОАО «Брестский завод бытовой химии», ОАО «Пинский винодельческий завод», РУПП «Экзон-Глюкоза», ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод», ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», оао «Витебскобллён», оао «Технолит Полоцк», ОАО «Гомельский винодельческий завод», ОАО «Мозырьский авторемонтный завод», ОАО «Гомельский рыбокомплекс», ОАО «Мозырский спиртоводочный завод», ОАО «Гомельский жировой комбинат» и др.

На начало апреля экономическими судами завершены ликвидационные производства по делам в отношении: ОАО «Барановичидрев», ОАО «Хомское», унитарного предприятия ЖКХ Витебского района «Витрайкомхоз»), коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Слава труду», ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский», ОАО «Строитель».

Экономическим судом Могилевской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Автомотосервис и торговля-1».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.04.2022
валюта курс
EUR 3.0764
USD 2.8242
RUB 3.5754
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0764 +0.0758
USD 2.8242 +0.0545
RUB 3.5754 -0.075
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0550 3.0950
USD 2.8150 2.8400
RUB 2.8000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.1000
EUR/RUB 81.0000 110.0000
USD/RUB 77.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте