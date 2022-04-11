За неделю, 4−11 апреля 2022 года, число объявлений о продаже квартир в Минске сократилось на 1%.

Как пишет Realt.by, лишь в 6% объявлений продавцы снизили цены на свои объекты (размер скидки составлял в среднем $2000), в 1% - повысили. В 81% объявлений изменений в ценах не наблюдалось.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю увеличился на 0,2% и составил $1261. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния на данный момент равна $1316, что на 0,1% ниже, чем в прошлый понедельник.

За неделю наиболее заметно сократилось предложение продажи 1-комнатных квартир — минус 2,5%. В других сегментах количество объявлений практически не изменилось.

В большинстве районов города за последние семь дней предложение квартир сократилось, в наибольшей степени — в Октябрьском и Первомайском. Рост отмечался лишь в Московском районе.

Средние цены квадратного метра в большинстве сегментов за неделю немного выросли. Ощутимее всего у однушек — плюс 0,8%.

Среди районов города динамика средних цен квадратного метра в основном варьировалась в пределах +/-0,5%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке): Брест — 814 $/м2 (-0,2%), Витебск — 618 $/м2 (+0,5%), Гомель — 631 $/м2 (без изменений), Гродно — 736 $/м2 (+0,1%), Могилев — 679 $/м2 (+0,1%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 626 $/м2 (+0,1%), Солигорск — 790 $/м2 (+0,1%), Молодечно — 723 $/м2 (+0,7%), Жодино — 686 $/м2 (-0,4%), Слуцк — 548 $/м2 (+0,8%).