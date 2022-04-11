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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПУБЛИКОВАЛО ПЛАН ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ
09:22 12.04.2022
Правительство Беларуси утвердило план поддержки экономики.
Как уже сообщалось, соответствующий документ на прошлой неделе подписал премьер-министр Роман Головченко.
На сайте правительства опубликован полный текст документа. Всего в план включено 60 наименований мероприятий, с которыми можно ознакомиться здесь.
В целом план предусматривает:
поддержку экспорта и расширение кредитования экспортеров вне зависимости от рынка поставок белорусской продукции;
снижение таможенных пошлин для импортных товаров, необходимых для производства на экспорт;
возможность реструктуризации задолженности и уплаты пеней по таможенным платежам;
выстраивание новых транспортно-логистических цепочек для перенаправления экспортных потоков;
работу с российскими коллегами по вопросам увеличения квот, а в перспективе отмену разрешительной системы перевозок грузов и каботажа для белорусских автоперевозчиков;
создание с Российской Федерацией совместных импортозамещающих производств;
дополнительную финансовую поддержку для малых и средних предприятий, которые будут выпускать продукцию, не производимую в Беларуси и России;
освобождение бизнеса от административной ответственности по результатам проверок за впервые допущенные и неумышленные нарушения;
предоставление организациям права на получение субсидий из ФСЗН для осуществления доплат работникам, а также государственной адресной социальной помощи некоторым категориям граждан в виде ежемесячного социального пособия исходя из доходов, полученных за 3 месяца;
возможность предоставления резидентам ПВТ доступных льгот и преференций по аналогии с мерами, принятыми в России, в том числе права на отсрочку от призыва на военную службу.
Также в документ включены меры локального характера по поддержке промышленности, строительной отрасли, сельского хозяйства, транспорта и туризма.
В правительстве полагают, что этот комплексный план «позволит поддержать организации реального сектора экономики и их трудовые коллективы, обеспечить выполнение предприятиями текущих обязательств, сохранить рабочие места и доходы населения».
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