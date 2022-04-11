В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 106,1%, с декабрем 2020 г. – 109,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-март текущего года цены выросли по сравнению с январем-мартом 2021 года на 12,1%. При этом годовая инфляция в Беларуси в марте составила 15,9%.

Цены на продовольственные товары в марте выросли по сравнению с февралем на 4,2%, с начала года - на 7,6%. В годовом выражении цены на продукты в марте выросли на 15,6%. За январь-март 2022 года к январю-марту 2021 года – на 13%.

Непродовольственные товары в марте подорожали на 10,8% по сравнению с февралем, с начала года - на 12,1%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в марте на 18,7%. За январь-март 2022 года к январю-марту 2021 года – на 12,3%.

Цены и тарифы на услуги в марте 2022 года по сравнению с февралем повысились на 3,3%, с начала года - на 8,9%. В годовом выражении услуги в марте подорожали на 12,7%. За январь-март 2022 года к январю-марту 2021 года цены взлетели на 10,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 103%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 107%, с декабрем 2021 г. – 109,3%.