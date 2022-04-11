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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД РАСШИРЯЕТ КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ
17:58 11.04.2022
Белорусская железная дорога расширяет каналы информирования грузоотправителей.
Как сообщает пресс-центр БЖД, делается это в целях повышения качества предоставляемых услуг по организации экспортных перевозок грузов.
В частности, для получения оперативной информации по всем вопросам, связанным с организацией доставки грузов на экспорт железнодорожным транспортом, на Белорусской железной дороге с 12 апреля 2022 года организуется дополнительная консультационная поддержка.
С графиком консультаций на апрель 2022 года можно ознакомиться здесь.
На БЖД коммерческую проработку запросов и предоставление комплексной услуги на перевозку грузов осуществляет официальный экспедитор и логистический оператор государственное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги (Государственное предприятие «БТЛЦ»).
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