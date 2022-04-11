Белорусская железная дорога расширяет каналы информирования грузоотправителей.

Как сообщает пресс-центр БЖД, делается это в целях повышения качества предоставляемых услуг по организации экспортных перевозок грузов.

В частности, для получения оперативной информации по всем вопросам, связанным с организацией доставки грузов на экспорт железнодорожным транспортом, на Белорусской железной дороге с 12 апреля 2022 года организуется дополнительная консультационная поддержка.

С графиком консультаций на апрель 2022 года можно ознакомиться здесь.

На БЖД коммерческую проработку запросов и предоставление комплексной услуги на перевозку грузов осуществляет официальный экспедитор и логистический оператор государственное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги (Государственное предприятие «БТЛЦ»).