Около 30 научно-технических разработок представит БГУ на 31-й Вьетнамской международной торговой выставке-ярмарке Vietnam Expo-2022, которая пройдет с 13 по 16 апреля в Ханое (Вьетнам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдут пищевые добавки, фармацевтические препараты, технологическое оборудование. Это оригинальные белорусские противоопухолевые препараты «Цисплацел», «Проспиделонг», «Темодекс», направленные на противодействие злокачественным опухолям головы, шеи, рака желудка, и медицинская установка общей гипертермии «Птичь-М» для лечения онкологических заболеваний внутренних органов. Среди медицинских ветеринарных средств представят инновационную серию биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных.

Посетителям выставки расскажут также о пряно-ароматических смесях «Времена года», «Сузорье», съедобных упаковочных пленках, фитосолях и др.

В списке выставочных экземпляров «Умные окна». Изобретение не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Их можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное. Это позволяет пользователю отказаться от штор и жалюзи. Новацию также можно использовать как информационное табло, заменяя бумажные ценники в торговых центрах. Это позволит дистанционно изменять стоимость и наименование товара по всей торговой точке с централизованного блока управления на компьютере.

Экспонаты университета войдут в Национальную экспозицию Республики Беларусь.

Vietnam Expo проводится ежегодно с 1991 года и является одной из крупнейших универсальных торгово-экономических ярмарок Юго-Восточной Азии. Традиционно в ней принимают участие свыше 500 компаний из более 30 стран мира. Проводится мероприятие под эгидой Министерства