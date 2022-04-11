БелГИСС завершил разработку ряда межгосударственных стандартов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИСС, в их числе – ГОСТ EN 609-1 «Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 1. Станки дровокольные клиновые», который устанавливает требования безопасности и методы их контроля при конструировании и изготовлении горизонтальных и вертикальных дровокольных клиновых станков, предназначенных для колки бревен, независимо от используемого источника энергии.

ГОСТ EN 1374 «Машины сельскохозяйственные. Силосоразгрузчики стационарные для круглых силосохранилищ. Требования безопасности» определяет требования безопасности и методы устранения или уменьшения опасностей, возникающих при нормальной эксплуатации сельскохозяйственной машины.

ГОСТ EN 1853 «Машины сельскохозяйственные. Прицепы. Требования безопасности» устанавливает требования безопасности и методы их контроля при конструировании и изготовлении сельскохозяйственных самосвальных прицепов и полуприцепов.

В ГОСТ EN 15694 «Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Сиденье пассажира. Технические требования и методы испытаний» определены минимальные требования к рабочему месту пассажира и безопасному пребыванию на нем и приведены методы испытаний устройства защиты при опрокидывании (ROPS), а также требования к ремням безопасности.

Требования к содержанию и оформлению руководств по эксплуатации тракторов, машин для сельского и лесного хозяйства, а также механизированного оборудования для работы в садах и на газонах обозначены в ГОСТ ISO 3600 «Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах. Руководство по эксплуатации. Содержание и оформление».

ГОСТ ISO 11850 «Машины для лесного хозяйства. Общие требования безопасности» содержит общие требования безопасности к самоходным лесохозяйственным и лесозаготовительным машинам, а также к машинам, приспособленным для использования в качестве лесохозяйственных или лесозаготовительных.

Применение данных межгосударственных стандартов направлено на гармонизацию с международными и европейскими требованиями. Это позволит повысить уровень безопасности при эксплуатации дровокольных станков, сельскохозяйственных прицепов и полуприцепов, самоходных лесохозяйственных и лесозаготовительных машин.

В ближайшее время стандарты планируются к принятию Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.