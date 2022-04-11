ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛГИСС ЗАВЕРШИЛ РАЗРАБОТКУ РЯДА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ


17:47 11.04.2022

БелГИСС завершил разработку ряда межгосударственных стандартов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИСС, в их числе – ГОСТ EN 609-1 «Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 1. Станки дровокольные клиновые», который устанавливает требования безопасности и методы их контроля при конструировании и изготовлении горизонтальных и вертикальных дровокольных клиновых станков, предназначенных для колки бревен, независимо от используемого источника энергии.

ГОСТ EN 1374 «Машины сельскохозяйственные. Силосоразгрузчики стационарные для круглых силосохранилищ. Требования безопасности» определяет требования безопасности и методы устранения или уменьшения опасностей, возникающих при нормальной эксплуатации сельскохозяйственной машины.

ГОСТ EN 1853 «Машины сельскохозяйственные. Прицепы. Требования безопасности» устанавливает требования безопасности и методы их контроля при конструировании и изготовлении сельскохозяйственных самосвальных прицепов и полуприцепов.

В ГОСТ EN 15694 «Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Сиденье пассажира. Технические требования и методы испытаний» определены минимальные требования к рабочему месту пассажира и безопасному пребыванию на нем и приведены методы испытаний устройства защиты при опрокидывании (ROPS), а также требования к ремням безопасности.

Требования к содержанию и оформлению руководств по эксплуатации тракторов, машин для сельского и лесного хозяйства, а также механизированного оборудования для работы в садах и на газонах обозначены в ГОСТ ISO 3600 «Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах. Руководство по эксплуатации. Содержание и оформление».

ГОСТ ISO 11850 «Машины для лесного хозяйства. Общие требования безопасности» содержит общие требования безопасности к самоходным лесохозяйственным и лесозаготовительным машинам, а также к машинам, приспособленным для использования в качестве лесохозяйственных или лесозаготовительных.

Применение данных межгосударственных стандартов направлено на гармонизацию с международными и европейскими требованиями. Это позволит повысить уровень безопасности при эксплуатации дровокольных станков, сельскохозяйственных прицепов и полуприцепов, самоходных лесохозяйственных и лесозаготовительных машин.

В ближайшее время стандарты планируются к принятию Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.04.2022
валюта курс
EUR 3.0006
USD 2.7697
RUB 3.6504
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0764 +0.0758
USD 2.8242 +0.0545
RUB 3.5754 -0.075
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0400 3.0500
USD 2.8050 2.8300
RUB 2.8000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0950
EUR/RUB 83.0000 110.0000
USD/RUB 77.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте