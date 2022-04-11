Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 апреля 2022 года выросло до 970,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 970 тыс. 443 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 964 тыс. 931 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 70 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6877 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 302 человека, число смертей от COVID-19 – на 3.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 6 тыс. 302 теста. Всего в стране проведено 12 млн 970 тыс. 379 тестов.