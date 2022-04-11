Импортозамещение стало без преувеличения национальным проектом. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков в интервью телепередаче «Главный эфир» (Беларусь 1).

«В условиях санкционного давления вопросы безопасности связаны в том числе с импортом, который Беларусь получает из недружественных стран. Если говорить об его объеме, то это порядка 9 млрд долларов. Мы проанализировали все позиции импорта, выделены несколько отраслевых групп, и вместе с российскими коллегами их отрабатываем. По каждой мы видим, какие товары можем производить у себя, увеличив их объемы производства. Вторая группа товаров – там, где на существующих площадях и технологиях также можем выпускать, например, коробки передач, задние мосты, гидроусилители и т. д. И третья – это те, которые мы не можем производить ни у себя, ни в России. Вот здесь нужны новые проекты. Поэтому по трем направлениям мы сейчас работаем по каждой позиции, определяем, где кто будет изготавливать эту продукцию. И, в конечном итоге, на окончательном этапе получим совместные инвестиционные проекты и возможность производить продукцию уже нового качества», – рассказал Александр Червяков, слова которого приводятся на сайте министерства.