ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТЫ БГУ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПОЛУФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ


14:48 11.04.2022

Студенты БГУ примут участие в полуфинале студенческого Чемпионата мира по программированию (ICPC), который пройдет 12-13 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ребята выступят среди вузов региона Северной Евразии (NERC), куда входят высшие учебные заведения Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Всего участниками полуфинала станут боле 300 сборных.

Турнир пройдет одновременно на пяти площадках городов Минска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Еревана и Алматы. В белорусской столице программистов примет БГУ. Здесь соберутся шесть команд БГУ, четыре сборные БГУИР, по две из БНТУ, ГрГУ им. Янки Купалы, по одной команде Белорусского государственного университета транспорта, БрГУ им. А.С. Пушкина, ГГУ им. Ф. Скорины и Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого.

Участникам предстоит в течение пяти часов решить более 10 математических задач, составить алгоритм, написать программу и проверить ее эффективность.

По результатам данного этапа определятся команды, которые примут участие в финале Чемпионата мира-2022 года.

Тренерами сборных БГУ выступили заведующий кафедрой дискретной математики и алгоритмики ФПМИ Владимир Котов и старший преподаватель кафедры вычислительной математики Алексей Толстиков.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. В 2020 традиционный финал ICPС был перенесен из-за пандемии.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года.

За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и три «серебряные» награды (2012 г., Польша; 2013 и 2021 г., Россия).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.04.2022
валюта курс
EUR 3.0006
USD 2.7697
RUB 3.6504
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0764 +0.0758
USD 2.8242 +0.0545
RUB 3.5754 -0.075
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0400 3.0500
USD 2.8050 2.8300
RUB 2.8000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0950
EUR/RUB 83.0000 110.0000
USD/RUB 77.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте