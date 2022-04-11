Студенты БГУ примут участие в полуфинале студенческого Чемпионата мира по программированию (ICPC), который пройдет 12-13 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ребята выступят среди вузов региона Северной Евразии (NERC), куда входят высшие учебные заведения Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Всего участниками полуфинала станут боле 300 сборных.

Турнир пройдет одновременно на пяти площадках городов Минска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Еревана и Алматы. В белорусской столице программистов примет БГУ. Здесь соберутся шесть команд БГУ, четыре сборные БГУИР, по две из БНТУ, ГрГУ им. Янки Купалы, по одной команде Белорусского государственного университета транспорта, БрГУ им. А.С. Пушкина, ГГУ им. Ф. Скорины и Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого.

Участникам предстоит в течение пяти часов решить более 10 математических задач, составить алгоритм, написать программу и проверить ее эффективность.

По результатам данного этапа определятся команды, которые примут участие в финале Чемпионата мира-2022 года.

Тренерами сборных БГУ выступили заведующий кафедрой дискретной математики и алгоритмики ФПМИ Владимир Котов и старший преподаватель кафедры вычислительной математики Алексей Толстиков.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. В 2020 традиционный финал ICPС был перенесен из-за пандемии.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года.

За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и три «серебряные» награды (2012 г., Польша; 2013 и 2021 г., Россия).