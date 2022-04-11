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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ГОМЕЛЯ ПРЕДОТВРАТИЛИ НЕОБОСНОВАННЫЙ ВОЗВРАТ НДС ИЗ БЮДЖЕТА
14:00 11.04.2022
Инспекция Министерства по налогам и сборам по Советскому району Гомеля предотвратила необоснованный возврат налога на добавленную стоимость (НДС).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, в ходе последующего этапа камеральной проверки установлено завышение одной из организаций налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) в результате неверного распределения налоговых вычетов прошлого налогового периода по товарам (работам, услугам), при реализации которых налогообложение осуществляется по ставке НДС в размере 0%. Организацией вычеты прошлого налогового периода распределялись методом удельного веса.
При этом, согласно приказу организации «Об утверждении положения об учетной политике», налоговые вычеты прошлого налогового периода в распределении не участвуют, а налоговые вычеты текущего периода производятся методом удельного веса.
В результате в адрес организации направлено уведомление с предложением скорректировать сумму налоговых вычетов по НДС.
На уведомление инспекции организацией представлена налоговая декларация (расчет) по НДС с внесенными изменениями и(или) дополнениями со ссылкой на номер и дату уведомления, в которой уменьшена общая сумма налоговых вычетов и уменьшена подлежащая возврату сумма НДС в сумме 122,12 тыс. рублей.
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