Инспекция Министерства по налогам и сборам по Советскому району Гомеля предотвратила необоснованный возврат налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, в ходе последующего этапа камеральной проверки установлено завышение одной из организаций налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) в результате неверного распределения налоговых вычетов прошлого налогового периода по товарам (работам, услугам), при реализации которых налогообложение осуществляется по ставке НДС в размере 0%. Организацией вычеты прошлого налогового периода распределялись методом удельного веса.

При этом, согласно приказу организации «Об утверждении положения об учетной политике», налоговые вычеты прошлого налогового периода в распределении не участвуют, а налоговые вычеты текущего периода производятся методом удельного веса.

В результате в адрес организации направлено уведомление с предложением скорректировать сумму налоговых вычетов по НДС.

На уведомление инспекции организацией представлена налоговая декларация (расчет) по НДС с внесенными изменениями и(или) дополнениями со ссылкой на номер и дату уведомления, в которой уменьшена общая сумма налоговых вычетов и уменьшена подлежащая возврату сумма НДС в сумме 122,12 тыс. рублей.