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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ПЛАНАР» ПРЕДСТАВИТ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ВЫСТАВКЕ В КРАСНОГОРСКЕ


13:03 11.04.2022

ОАО «Планар» примет участие в выставке «Экспоэлектроника-2022/ЭлектронТехЭкспо2022», которая пройдет 12-14 апреля 2022 года в Красногорске, в МВЦ «Крокус Экспо».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в рамках выставки сотрудники Планара проведут презентации решений по организации процесса бездефектного производства фотошаблонов, представят современное оборудование для операций фотолитографии, оборудование для подготовки кристаллов к сборке и разнообразное контрольно-измерительное оборудование.
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