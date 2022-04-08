В январе-марте 2022 года в производстве судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Беларуси находилось 63 дела.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, из них 41 дело составили споры в области авторского права и смежных прав; 22 дела – споры в области права промышленной собственности, из них 2 дела – жалобы на решения Апелляционного совета при патентном органе, 1 дело – жалоба на решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Всего коллегией рассмотрено 23 дела (36,5%), из которых 12 дел составили споры в области авторского права и смежных прав; 11 дел – споры в области права промышленной собственности, из них 2 дела – жалобы на решения Апелляционного совета при патентном органе. При этом требования по 2 исковым заявлениям были объединены для совместного рассмотрения в одном производстве.

С вынесением решения рассмотрено 18 дел (78,3%), по 5 делам (21,7%) вынесены определения.

По 10 делам требования удовлетворены в полном объеме, по 2 делам – требования удовлетворены в части, по 6 делам в удовлетворении требований отказано.

По 5 делам, вынесены определения о прекращении производств в связи с добровольным урегулированием споров, в том числе по 4 делам в связи с отказами истцов от исков, а по 1 делу – в связи с утверждением мирового соглашения.

На 1 апреля 2022 года нерассмотренными остались 39 дел.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что за январь-март 2022 года проведено 13 предварительных судебных заседаний, из них по 4 делам в предварительных заседаниях вынесены судебные постановления.

При этом 21 дело (91,3%) из 23 рассмотренных по существу окончены производством в первом судебном заседании.