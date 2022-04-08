Рост курса доллара в марте повлек за собой повышенный интерес к рынку съемного жилья столицы: кто-то из арендаторов искал более бюджетные варианты для себя, кто-то интересовался изменениями на рынке в общем, пишет Realt.

Как результат, по данным Google Trends количество запросов «снять квартиру в Минске» за месяц выросло в 1,6 раза, показав новый максимум за последние четыре года.

В то же время на фоне релокации число свободных для заселения квартир также увеличилось — плюс 16% за месяц. Сильнее всего выросло количество однушек (+22%), в меньшей степени — трешек (+11%).

В общем за весь март число объявлений об аренде квартир в Минске превысило 14 тысяч, активными ежедневно были от 5 до 6 тысяч объявлений.

Впервые с середины 2020 года арендные ставки показали ощутимо снизились вне зависимости от числа комнат. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $262 (снижение на 3,7%); 2-комнатные квартиры — $325 (снижение на 3.0%); 3-комнатные квартиры — $412 (снижение на 2,4%).

На фоне роста курса доходность от валютных депозитов продолжила расти, в то время как доходность от сдачи квартиру в аренду в условиях снизившихся ставок, а также снижения цен продажи квартир, показала отрицательную динамику.