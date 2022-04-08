ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ АРЕНДЫ КВАРТИР В МИНСКЕ ВЫРОСЛО НА 16% В МАРТЕ


12:12 11.04.2022

Рост курса доллара в марте повлек за собой повышенный интерес к рынку съемного жилья столицы: кто-то из арендаторов искал более бюджетные варианты для себя, кто-то интересовался изменениями на рынке в общем, пишет Realt.

Как результат, по данным Google Trends количество запросов «снять квартиру в Минске» за месяц выросло в 1,6 раза, показав новый максимум за последние четыре года.

В то же время на фоне релокации число свободных для заселения квартир также увеличилось — плюс 16% за месяц. Сильнее всего выросло количество однушек (+22%), в меньшей степени — трешек (+11%).

В общем за весь март число объявлений об аренде квартир в Минске превысило 14 тысяч, активными ежедневно были от 5 до 6 тысяч объявлений.

Впервые с середины 2020 года арендные ставки показали ощутимо снизились вне зависимости от числа комнат. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $262 (снижение на 3,7%); 2-комнатные квартиры — $325 (снижение на 3.0%); 3-комнатные квартиры — $412 (снижение на 2,4%).

На фоне роста курса доходность от валютных депозитов продолжила расти, в то время как доходность от сдачи квартиру в аренду в условиях снизившихся ставок, а также снижения цен продажи квартир, показала отрицательную динамику.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.04.2022
валюта курс
EUR 3.0006
USD 2.7697
RUB 3.6504
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0006 -0.0543
USD 2.7697 -0.0413
RUB 3.6504 -0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0200 3.0400
USD 2.7900 2.8000
RUB 2.8000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0950
EUR/RUB 83.0000 110.0000
USD/RUB 77.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте