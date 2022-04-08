ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ПРОВЕРИТ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ


11:25 11.04.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверит ценообразование на автомобильном рынке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, поводом для проверки послужила информация о значимом росте цен на автомобили у отдельных участников рынка. Антимонопольный орган запросил у крупнейших автосалонов необходимую для проведения углубленного анализа информацию. Основная цель проверки – определить, чем обусловлена сложившаяся ценовая ситуация на рынке и имеются ли признаки нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления согласованных действий по ценам участниками рынка.

В случае выявления признаков нарушения МАРТ будет начато антимонопольное расследование.

Запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия установлен статьей 21 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Так, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 21 Закона № 94-З запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов, если такие действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе к установлению, поддержанию, повышению или снижению цен (тарифов).

В соответствии с частью 2 статьи 13.32 Кодекса об административных правонарушениях за совершение ограничивающих конкуренцию согласованных действий (бездействие) максимальный штраф составляет 10 процентов суммы выручки от реализации товара (работы, услуги), на товарном рынке которого совершено правонарушение, за календарный год, предшествующий году, в котором было обнаружено административное правонарушение, либо за предшествующую дню обнаружения административного правонарушения часть календарного года, в котором было обнаружено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации данного товара (работы, услуги) в предшествующем календарном году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.04.2022
валюта курс
EUR 3.0006
USD 2.7697
RUB 3.6504
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0006 -0.0543
USD 2.7697 -0.0413
RUB 3.6504 -0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0200 3.0400
USD 2.7900 2.8000
RUB 2.8000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0950
EUR/RUB 83.0000 110.0000
USD/RUB 77.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте