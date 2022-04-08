Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверит ценообразование на автомобильном рынке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, поводом для проверки послужила информация о значимом росте цен на автомобили у отдельных участников рынка. Антимонопольный орган запросил у крупнейших автосалонов необходимую для проведения углубленного анализа информацию. Основная цель проверки – определить, чем обусловлена сложившаяся ценовая ситуация на рынке и имеются ли признаки нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления согласованных действий по ценам участниками рынка.

В случае выявления признаков нарушения МАРТ будет начато антимонопольное расследование.

Запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия установлен статьей 21 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Так, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 21 Закона № 94-З запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов, если такие действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе к установлению, поддержанию, повышению или снижению цен (тарифов).

В соответствии с частью 2 статьи 13.32 Кодекса об административных правонарушениях за совершение ограничивающих конкуренцию согласованных действий (бездействие) максимальный штраф составляет 10 процентов суммы выручки от реализации товара (работы, услуги), на товарном рынке которого совершено правонарушение, за календарный год, предшествующий году, в котором было обнаружено административное правонарушение, либо за предшествующую дню обнаружения административного правонарушения часть календарного года, в котором было обнаружено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации данного товара (работы, услуги) в предшествующем календарном году.