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ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА ВЫРОСЛА НА 20,6%


10:37 11.04.2022

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-февраль 2022 года вырос на 20,6% и составил $14,709 млрд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

В январе-феврале экспорт вырос на 19,5% до $7,718 млрд, импорт – на 21,7% до $6,991 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли за январь-февраль составило $726,5 млн ($712,0 млн в 2021 году).

Внешняя торговля в январе-феврале 2022 года товарами выросла на 24,3% до 12,472 млрд. Импорт товаров возрос на 25,5% до $6,246 млрд, экспорт – на 23,1% до $6,223 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $20,1 млн.

Внешняя торговля услугами за январь-февраль 2022 года увеличилась на 3,3% до $2,237 млрд. Экспорт услуг вырос на 6,8% и составил $1,492 млрд, импорт сократился на 2,9% до $745,4 млн. Положительное сальдо торговли услугами составило $746,6 млн.
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