ЭКОНОМИКА РБ

ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ НА НЕФТЕПРОВОДЕ «УНЕЧА-МОЗЫРЬ-1»

10:15 11.04.2022 участке «Государственная граница» – «НПС «Гомель», на 140-м км магистрального нефтепровода «Унеча-Мозырь-1» проведены работы по подключению нового участка трубопровода и откачке нефти из старого. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомельтранснефть Дружба», в работах были задействованы бригады «АВС НПС «Гомель» и ЦБПО. Специалисты провели полный цикл подготовительных работ, откачали самотечную нефть из трубопровода DN800 и закачали нефть в нефтепровод DN1000. Во время выполнения монтажно-сварочных работ на новом участке трубопровода специалисты проводили постоянный контроль соединений методами ВИК, УЗК и рентгенографии.