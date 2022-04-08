|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ НА НЕФТЕПРОВОДЕ «УНЕЧА-МОЗЫРЬ-1»
10:15 11.04.2022
участке «Государственная граница» – «НПС «Гомель», на 140-м км магистрального нефтепровода «Унеча-Мозырь-1» проведены работы по подключению нового участка трубопровода и откачке нефти из старого.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомельтранснефть Дружба», в работах были задействованы бригады «АВС НПС «Гомель» и ЦБПО.
Специалисты провели полный цикл подготовительных работ, откачали самотечную нефть из трубопровода DN800 и закачали нефть в нефтепровод DN1000.
Во время выполнения монтажно-сварочных работ на новом участке трубопровода специалисты проводили постоянный контроль соединений методами ВИК, УЗК и рентгенографии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2022
Курсы в банках
на 11.04.2022
Конвертация в банках
на 11.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте