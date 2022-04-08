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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ НА НЕФТЕПРОВОДЕ «УНЕЧА-МОЗЫРЬ-1»


10:15 11.04.2022

участке «Государственная граница» – «НПС «Гомель», на 140-м км магистрального нефтепровода «Унеча-Мозырь-1» проведены работы по подключению нового участка трубопровода и откачке нефти из старого.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомельтранснефть Дружба», в работах были задействованы бригады «АВС НПС «Гомель» и ЦБПО.

Специалисты провели полный цикл подготовительных работ, откачали самотечную нефть из трубопровода DN800 и закачали нефть в нефтепровод DN1000.

Во время выполнения монтажно-сварочных работ на новом участке трубопровода специалисты проводили постоянный контроль соединений методами ВИК, УЗК и рентгенографии.
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