В пункте пропуска «Берестовица» заработала зона ожидания с системой электронной очереди.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, воспользоваться услугой по бронированию электронной очереди транспортных средств могут как водители большегрузов, так и легковых машин.

Зона ожидания работает ежедневно в круглосуточного режиме, вмещает более 350 машино-мест. Здесь установлены камеры для автоматической считки номеров, табло с информацией о движении электронной очереди. Имеется дополнительное оповещение водителей посредством СМС, звонков или по рации. Работает магазин, оборудованы санитарные зоны. В целях безопасности ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Это уже восьмой пункт пропуска, в котором въезд будет осуществляться посредством применения возможностей бронирования очереди. Функционирование данного проекта направлено на совершенствование порядка пропуска через границу транспортных средств, создание комфортных условий пребывания на таможенной границе.

Впервые, в 2016 году, электронная очередь была положительно апробирована в пункте пропуска «Брест», после введена в эксплуатацию в пунктах пропуска «Котловка», «Григоровщина», «Урбаны», «Брузги», «Каменный Лог», «Бенякони». В будущем электронную очередь планируется запустить в пунктах пропуска «Привалка» и «Новая Гута». Таким образом данным проектом будут охвачены все направления.

Бронирование электронной очереди доступно физическим и юридическим лицам на сайте www.belarusborder.by.