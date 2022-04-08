Нужно делать акцент на развитии отечественного туризма. Такое мнение высказал 8 апреля 2022 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Браславского района.

"Мы видим прирост внутреннего туризма. Люди более активно посещают отечественные достопримечательности. Здесь сыграл свою роль тот факт, что из-за ковида были ограничены полеты, многие страны были закрыты. Однако после того как стал более доступен выездной туризм, все равно эта тенденция не уменьшается. Люди все больше ездят по Беларуси, и это очень хорошо. Этим надо воспользоваться и поддержать отечественного туриста", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, Браславский район - один из самых перспективных регионов с точки зрения туризма.

"Здесь нет крупной промышленности, а также планов по ее возведению. В этом регионе недостаточно эффективные природные условия для ведения сельского хозяйства, недостаточная плодородность почв, высокая контурность полей. Поэтому здесь должна быть другая фишка. Причем не только для Браславского района, но и для всего Поозерья - это Браславский, Миорский, Верхнедвинский, Россонский районы и так далее", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что в последнее время разные проекты реализуются.

"В принципе многое делается, но нет цельной картины. К этой проблеме мы уже неоднократно подходили. Надо развивать отечественный туризм. Люди должны видеть, что у нас в стране есть, они должны ездить из региона в регион, знакомиться с красотами нашего края", - акцентировал внимание Роман Головченко.

Для того чтобы комплексно раскрутить Поозерье, было принято решение выходить на новую государственную программу.

"Там не будет больших капитальных вложений. Здесь больше речь идет не про деньги, а про возможности, - отметил он. - Мы посмотрели, чего не хватает людям. Еще в 2017 году <...> было предоставлено 211 участков для потенциальных инвесторов, которые хотели бы создать объекты туристической инфраструктуры, туриндустрии в Браславском районе. За пять лет из них только семь было использовано, то есть совсем минимальное количество. Значит, недостаточно правильно было подготовлено решение".

В частности, нужны дополнительные вложения, чтобы протянуть коммуникации (мало кто из индивидуальных предпринимателей способен на такие вложения), нужны дополнительные расходы на компенсацию убытков сельхозпроизводителям за удаление древесно-кустарной растительности.

"Документ надо осовременить и с учетом полученного негативного опыта сделать новые условия, которые бы позволили людям брать эти участки и возводить там не только агроусадьбы, но и развлекательные центры, объекты общепита и так далее", - сказал премьер-министр.

"Мы будем выходить на эту госпрограмму, тем более что хороший опыт уже есть. У нас реализовано несколько таких программ <...>. В частности, по развитию Нарочанского края, Августовского канала, также программа "Замки Беларуси". Понимание у нас есть, энтузиастов в этом вопросе много, государство должно помочь их подтолкнуть в эти процессы. Также нам надо создать условия для того, чтобы люди вкладывали сюда средства, - отметил глава Правительства. - В этом году программа должна быть готова. В планах, чтобы со следующего года она уже стартовала".