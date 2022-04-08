ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ ЗАГОВОРИЛИ О ПОДДЕРЖКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИСТА


09:20 11.04.2022

Нужно делать акцент на развитии отечественного туризма. Такое мнение высказал 8 апреля 2022 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Браславского района.

"Мы видим прирост внутреннего туризма. Люди более активно посещают отечественные достопримечательности. Здесь сыграл свою роль тот факт, что из-за ковида были ограничены полеты, многие страны были закрыты. Однако после того как стал более доступен выездной туризм, все равно эта тенденция не уменьшается. Люди все больше ездят по Беларуси, и это очень хорошо. Этим надо воспользоваться и поддержать отечественного туриста", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, Браславский район - один из самых перспективных регионов с точки зрения туризма.

"Здесь нет крупной промышленности, а также планов по ее возведению. В этом регионе недостаточно эффективные природные условия для ведения сельского хозяйства, недостаточная плодородность почв, высокая контурность полей. Поэтому здесь должна быть другая фишка. Причем не только для Браславского района, но и для всего Поозерья - это Браславский, Миорский, Верхнедвинский, Россонский районы и так далее", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что в последнее время разные проекты реализуются.

"В принципе многое делается, но нет цельной картины. К этой проблеме мы уже неоднократно подходили. Надо развивать отечественный туризм. Люди должны видеть, что у нас в стране есть, они должны ездить из региона в регион, знакомиться с красотами нашего края", - акцентировал внимание Роман Головченко.

Для того чтобы комплексно раскрутить Поозерье, было принято решение выходить на новую государственную программу.

"Там не будет больших капитальных вложений. Здесь больше речь идет не про деньги, а про возможности, - отметил он. - Мы посмотрели, чего не хватает людям. Еще в 2017 году <...> было предоставлено 211 участков для потенциальных инвесторов, которые хотели бы создать объекты туристической инфраструктуры, туриндустрии в Браславском районе. За пять лет из них только семь было использовано, то есть совсем минимальное количество. Значит, недостаточно правильно было подготовлено решение".

В частности, нужны дополнительные вложения, чтобы протянуть коммуникации (мало кто из индивидуальных предпринимателей способен на такие вложения), нужны дополнительные расходы на компенсацию убытков сельхозпроизводителям за удаление древесно-кустарной растительности.

"Документ надо осовременить и с учетом полученного негативного опыта сделать новые условия, которые бы позволили людям брать эти участки и возводить там не только агроусадьбы, но и развлекательные центры, объекты общепита и так далее", - сказал премьер-министр.

"Мы будем выходить на эту госпрограмму, тем более что хороший опыт уже есть. У нас реализовано несколько таких программ <...>. В частности, по развитию Нарочанского края, Августовского канала, также программа "Замки Беларуси". Понимание у нас есть, энтузиастов в этом вопросе много, государство должно помочь их подтолкнуть в эти процессы. Также нам надо создать условия для того, чтобы люди вкладывали сюда средства, - отметил глава Правительства. - В этом году программа должна быть готова. В планах, чтобы со следующего года она уже стартовала".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.04.2022
валюта курс
EUR 3.0006
USD 2.7697
RUB 3.6504
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0006 -0.0543
USD 2.7697 -0.0413
RUB 3.6504 -0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9300 3.0100
USD 2.7400 2.7700
RUB 2.5000 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.1000
EUR/RUB 78.0000 120.9000
USD/RUB 73.0000 111.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте