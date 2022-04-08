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ЭКОНОМИКА РБ
КГК БЕЛАРУСИ РЕКОМЕНДУЕТ ИМПОРТЕРАМ ЛЕКАРСТВ ПРОВЕСТИ ИХ ПЕРЕОЦЕНКУ
18:29 08.04.2022
Комитет госконтроля Беларуси рекомендует импортерам лекарств провести их переоценку.
Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, по результатам проверок установлено, что цены на большинство импортных лекарств в марте 2022 года увеличились в связи с ростом курса иностранных валют. Так, по новым поставкам в феврале-марте цены на лекарства возросли в среднем на 30%.
Что касается импортных лекарств, поставленных с отсрочкой платежа, по ним импортерами проведена переоценка стоимости с учетом курсовой разницы на 1 марта, что повлекло рост цен на 15%.
Законодательством предоставлено право субъектам проводить переоценку стоимости товаров. Однако, как правило, оптовые поставщики проводят ее только в связи с увеличением стоимости поставляемых товаров.
В Комитете госконтроля считают, что законодательство должно работать в интересах и продавца и покупателя. Если оптовыми организациями использовалось право переоценки лекарств при повышении курса валют, то оно должно применяться и при снижении курса.
«В связи с этим Комитет госконтроля рекомендует импортерам лекарственных средств в связи с уменьшением курса валют принять меры по переоценке стоимости всех лекарств, которые ранее были переоценены (поставлены в период высокого курса) в сторону снижения цены», - говорится в сообщении.
КГК обещает после 1 мая провести мониторинги в организациях (импортерах) на предмет выполнения данных рекомендаций.
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