Комитет госконтроля Беларуси рекомендует импортерам лекарств провести их переоценку.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, по результатам проверок установлено, что цены на большинство импортных лекарств в марте 2022 года увеличились в связи с ростом курса иностранных валют. Так, по новым поставкам в феврале-марте цены на лекарства возросли в среднем на 30%.

Что касается импортных лекарств, поставленных с отсрочкой платежа, по ним импортерами проведена переоценка стоимости с учетом курсовой разницы на 1 марта, что повлекло рост цен на 15%.

Законодательством предоставлено право субъектам проводить переоценку стоимости товаров. Однако, как правило, оптовые поставщики проводят ее только в связи с увеличением стоимости поставляемых товаров.

В Комитете госконтроля считают, что законодательство должно работать в интересах и продавца и покупателя. Если оптовыми организациями использовалось право переоценки лекарств при повышении курса валют, то оно должно применяться и при снижении курса.

«В связи с этим Комитет госконтроля рекомендует импортерам лекарственных средств в связи с уменьшением курса валют принять меры по переоценке стоимости всех лекарств, которые ранее были переоценены (поставлены в период высокого курса) в сторону снижения цены», - говорится в сообщении.

КГК обещает после 1 мая провести мониторинги в организациях (импортерах) на предмет выполнения данных рекомендаций.