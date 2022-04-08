В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) совершена первая сделка по экспорту продукции химической промышленности в Узбекистан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе торговой сессии узбекская компания приобрела 20 т полиакрилонитрильного волокна на условиях отгрузки со склада завода-изготовителя. Ранее на узбекский рынок через биржевую площадку поставлялись исключительно товары сельскохозяйственной группы, в первую очередь мясо и мясные субпродукты.

«Беларусь производит около 25% всего объема химических волокон и нитей, выпускаемых странами СНГ, при этом значительная доля этой продукции идет на экспорт. Учитывая высокий уровень развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности в Узбекистане и постоянно растущую потребность местных предприятий в качественном сырье, этот рынок открывает широкие перспективы для белорусских экспортеров, работающих на биржевой площадке. Поэтому пилотную сделку по закупке полиакрилонитрильного волокна, совершенную узбекской компанией, можно считать знаковым событием для дальнейшего развития этого экспортного направления», - отметили в пресс-службе БУТБ.

В частности, она позволит полностью отработать биржевую схему поставок данной продукции, включая вопросы логистики и расчетов, а также даст положительный сигнал другим участникам рынка.

Более того, для повышения концентрации спроса на торгах уже сейчас проводятся мероприятия по привлечению новых покупателей из Узбекистана. Вместе с тем главная цель - перевод закупок белорусской химической продукции на регулярную основу.

На 2 апреля 2022 года для участия в биржевых торгах на БУТБ были аккредитованы 5673 иностранные организации, в том числе 40 из Узбекистана.