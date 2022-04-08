ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ВЫЯВИЛО ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ


18:02 08.04.2022

Главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Могилевской области при проверке ЧУП «АВА-сервис» установлено превышение предельных максимальных торговых надбавок при реализации ряда социально значимых товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в магазинах «У дома» и «Нарасхват» на детское питание применялась торговая надбавка в размере до 47% вместо установленной предельной максимальной торговой надбавки 15%, на яйцо куриное до 90% вместо 25%, на колбасы полукопченые и варено-копченые до 35% вместо 20%.

При этом завышение торговых надбавок на детское питание и яйцо куриное допущено обществом вследствие того, что поставщики данных товаров пренебрегли рекомендацией об указании в товарно-транспортных накладных сведений об отпускной цене производителя и оптовой надбавке поставщика.

За допущенное нарушение законодательства о ценах и ценообразовании экономический суд Могилевской области вынес постановление в отношении ЧУП «АВА-сервис» о наложении штрафа в размере 7 985,18 рубля. Верховный Суд оставил постановление экономического суда без изменения, а жалобу общества без удовлетворения.

Также к административной ответственности привлечено должностное лицо, ответственное за формирование цен.

В МАРТ напомнили, что ведомственным постановлением № 25 от 28 марта 2022 г. продлено по 29 июня 2022 г. государственное регулирование цен на социально значимые товары, реализуемые на территории Беларуси. Требования постановления распространяются на производителей и импортеров, а также при реализации социально значимых товаров оптом и в розницу.

Нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством (часть 2 статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2022
валюта курс
EUR 3.0549
USD 2.8110
RUB 3.6656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0006 -0.0543
USD 2.7697 -0.0413
RUB 3.6504 -0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9900 3.0200
USD 2.7600 2.7800
RUB 2.5000 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0940
EUR/RUB 80.7000 121.2000
USD/RUB 74.2000 111.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте