Главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Могилевской области при проверке ЧУП «АВА-сервис» установлено превышение предельных максимальных торговых надбавок при реализации ряда социально значимых товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в магазинах «У дома» и «Нарасхват» на детское питание применялась торговая надбавка в размере до 47% вместо установленной предельной максимальной торговой надбавки 15%, на яйцо куриное до 90% вместо 25%, на колбасы полукопченые и варено-копченые до 35% вместо 20%.

При этом завышение торговых надбавок на детское питание и яйцо куриное допущено обществом вследствие того, что поставщики данных товаров пренебрегли рекомендацией об указании в товарно-транспортных накладных сведений об отпускной цене производителя и оптовой надбавке поставщика.

За допущенное нарушение законодательства о ценах и ценообразовании экономический суд Могилевской области вынес постановление в отношении ЧУП «АВА-сервис» о наложении штрафа в размере 7 985,18 рубля. Верховный Суд оставил постановление экономического суда без изменения, а жалобу общества без удовлетворения.

Также к административной ответственности привлечено должностное лицо, ответственное за формирование цен.

В МАРТ напомнили, что ведомственным постановлением № 25 от 28 марта 2022 г. продлено по 29 июня 2022 г. государственное регулирование цен на социально значимые товары, реализуемые на территории Беларуси. Требования постановления распространяются на производителей и импортеров, а также при реализации социально значимых товаров оптом и в розницу.

Нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством (часть 2 статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).