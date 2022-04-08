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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ ЗАГОТОВИЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ТОНН БЕРЕЗОВОГО СОКА
17:49 08.04.2022
Лесхозы Беларуси заготовили уже более 7 тысяч тонн березового сока. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.
«Только за последние сутки было получено свыше 770 тонн березовика. Часть сока сразу же была реализована населению, а часть - ушла на перерабатывающие предприятия», - говорится в сообщении.
Средняя стоимость 1 л березового сока составляет 28 копеек. Однако в разных лесхозах она может отличаться (в зависимости от затрат).
Подробную информацию о реализации напитка можно найти на сайтах лесохозяйственных учреждений.
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