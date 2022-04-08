Лесхозы Беларуси заготовили уже более 7 тысяч тонн березового сока. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.

«Только за последние сутки было получено свыше 770 тонн березовика. Часть сока сразу же была реализована населению, а часть - ушла на перерабатывающие предприятия», - говорится в сообщении.

Средняя стоимость 1 л березового сока составляет 28 копеек. Однако в разных лесхозах она может отличаться (в зависимости от затрат).

Подробную информацию о реализации напитка можно найти на сайтах лесохозяйственных учреждений.