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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН СТАРТ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО КРЕАТИВНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ SCRATCH OLYMPIAD


17:12 08.04.2022

В Беларуси объявлен старт VI Международной Олимпиады по креативному программированию Scratch Olympiad.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), соревнования поддерживают инициативы в области изучения и включения в учебную программу креативного программирования на визуальном языке Scratch. Основная задача мероприятия — создать глобальное комьюнити детей и их наставников, неравнодушных к передовым технологиям и изобретательству.

Состязание проходит в два этапа, первый из которых – национальный отбор.

Белорусский национальный отборочный этап шестой Олимпиады стартовал 1 апреля. Он пройдет в формате заочного конкурса по двум дисциплинам: Scratch и Robboscratch.

Участники будут соревноваться в создании анимированных историй, компьютерных игр, роботов, виртуальных «умных» домов и электронных образовательных ресурсов по изучению визуального языка программирования Scratch. Конкурсные задания зависят от возрастной категории участника и выбранной дисциплины.

Прием работ участников отборочного этапа Олимпиады в Республике Беларусь завершится 1 мая. Далее компетентное жюри, в состав которого входят эксперты Scratch, будет оценивать работы участников по восьми критериям, определенным международным оргкомитетом Олимпиады.

Предварительные результаты Белорусского национального отборочного этапа Олимпиады будут опубликованы 21 мая.

26 мая в онлайн-формате состоится защита проектов, по результатам которой жюри определит троих призеров в каждой номинации.

Завершится Белорусский национальный отборочный этап Олимпиады торжественной церемонией награждения победителей и призеров, которая состоится 10 июня на центральной площадке выставки TIBO-2022 при поддержке beCloud и ЗАО «Техника и коммуникации».

Организатором мероприятия в Беларуси выступает компания «Обучение и инновации» при поддержке российского разработчика образовательной робототехники АО «РОББО», Белорусского национального технического университета и представительства «Россотрудничество».

Подробнее об участии в Scratch Olympiad 2022 можно узнать на сайте Олимпиады.

Напомним, в прошлом году beCloud также выступал партнером Scratch Olympiad 2021 – отборочного этапа и финального тура. Тогда Белорусский национальный отборочный этап собрал более 500 участников со всех уголков страны, из которых было выбрано 27 победителей и призеров.

В международном финале, прошедшем в сентябре 2021 года в онлайн-формате, приняли участие представители 32 стран. Команда Беларуси заняла 10 призовых мест: 4 первых места, 4 вторых места и 2 третьих места. Это стало вторым общекомандным результатом.
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