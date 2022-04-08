В бюджет Витебской области за январь-март 2022 года поступило 650,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 200,0 млн рублей, в местный бюджет – 450,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, около 70% поступлений бюджета области сформировано за счет следующих доходных источников: налога на добавленную стоимость (37,5%) и подоходного налога (26,4%), имущественных налогов (6,0%) и налога на прибыль (4,3%).