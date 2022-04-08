Белорусские азотные и комплексные удобрения прошли ускоренную сертификацию в России. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко.

"В настоящее время завершена регистрация белорусских азотных и комплексных удобрений для продаж на российском рынке. Причем эта сертификация пройдена в ускоренном режиме: буквально за несколько месяцев вместо нескольких лет", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он также отметил, что сейчас "Гродно-Азот" полностью загружен для поставки удобрений на внутренний рынок.

Экспортные поставки будут осуществляться точечно для отработки логистики и прохождения платежей, пояснил Роман Головченко. Полноценные поставки на внешние рынки, в том числе в Россию, начнутся в июне.