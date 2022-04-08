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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 968,6 ТЫС. – МИНЗДРАВ


15:11 08.04.2022

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 апреля 2022 года выросло до 968,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 968 тыс. 676 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 964 тыс. 043 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 248 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6870 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 248 человек, число смертей от COVID-19 – на 4.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 12 тыс. 513 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 941 тыс. 335 тестов.
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