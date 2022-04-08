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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПОДДЕРЖКИ ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ К САНКЦИОННОМУ ДАВЛЕНИЮ - ЧИНОВНИК


14:34 08.04.2022

Комплексный план поддержки повышает иммунитет нашей экономики к санкционному давлению. Об этом заявил 8 апреля 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич в ходе пресс-конференции, приуроченной к утверждению правительством Комплексного плана поддержки экономики.

«С одной стороны, пакет предлагаемых мер решает оперативно-тактические задачи, которые сейчас на повестке дня. А с другой, он повышает иммунитет нашей экономики к санкционному давлению, которое сейчас, наверное, будет нарастать. Его особенность в том, что срок реализации большинства положений приходится на апрель. И даже условно среднесрочные меры должны быть исполнены к августу: в таком интенсивном режиме сегодня мы живем», – подчеркнул Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Говоря о структуре документа, Дмитрий Ярошевич отметил, что он состоит из пяти основных экономических блоков: содействие экспорту, логистика, стимулирование импортозамещения, создание благоприятной бизнес-среды и отраслевые меры, – а также социальная поддержка.

«В части экспорта основная задача – переориентировать товарные потоки из недружественных стран в дружественные. Большая работа, к слову, уже проведена. И здесь меры сосредоточены как на финансовой поддержке экспортеров, так и на формировании для них более комфортных условий.

Импортозамещение будет стимулироваться по двум направлениям. Вместе с российскими партнерами мы составили «карту компетенций» с детальной информацией, какие из комплектующих, необходимых для нормальной работы предприятий, каждая из стран может произвести. С одной стороны, мы будем наращивать выпуск необходимой продукции на действующих производствах, чтобы загружать предприятия и производить конечную продукцию. А с другой – реализовывать инвестиционные проекты по созданию совместных импортозамещающих производств продукции, которая сегодня у нас не выпускается.

В рамках создания благоприятной бизнес-среды будет снижаться административная, налоговая, контрольная нагрузка на субъекты хозяйствования без разделения их на государственные и частные.

Наконец, отраслевой блок содержит конкретные меры поддержки предприятий промышленного и транспортного комплекса, строительной отрасли, сферы туризма», – пояснил замглавы экономического ведомства.

Дмитрий Ярошевич отдельно остановился на важности организационно-координационной составляющей плана: с его принятием будет активизирована работа госорганов по подготовке своих нормативных актов, которые масштабным потоком будут приниматься в текущем месяце.

«Можно с уверенностью сказать, что перед нами – коллективный труд, в котором аккумулированы предложения регионов, бизнеса, отдельных предприятий. Убеждены, что реализация этих мер добавит устойчивости нашей экономике. При этом мы открыты для последующих инициатив и намерены в конструктивном русле продолжить наше взаимодействие», – резюмировал замминистра.
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