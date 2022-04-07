Цены на медуслуги находятся на постоянном контроле Минздрава. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

Он подчеркнул, что "цены на определенные виды медуслуг жестко регулируются государством, а весь перечень гарантированных медуслуг остается бесплатный".

По его словам, "в связи с недавним активным ростом валюты поднялись цены на медуслуги, особенно это касается частного сектора. Представители медбизнеса связывают это с тем, что резко возросла расходная часть - то есть цены на материалы. Например, в стоматологии расходная часть составляет от 70% до 90%. Что касается государственных медуслуг, цены на них остались на прежнем месте. Но некоторые могли повысится - речь идет о тех медуслугах, цены на которые не регулируются нами", - сказал Борис Андросюк.

Замминистра напомнил, что существует перечень медуслуг, цены на которые жестко регулируются государством - их более 60%. А оставшиеся 40% услуг подпадают под мягкое регулирование цен, рентабельность у них не должна превышать 30%.

"Сегодня мы видим, что валютная корзина уверенно снижается, поэтому Минздрав будет жестко мониторить данные цены. Если в начале месяца это объяснялось ростом валюты, то сейчас цены на нее падают, значит, и цены на медуслуги должны снизиться", - отметил Борис Андросюк.

Он также рассказал, что недавно была встреча с представителями частных организаций, которые оказывают платные услуги, и поставки.

"У нас состоялся предметный разговор. Надеюсь мы нашли взаимопонимание", - выразил надежду чиновник.

Замминистра отметил, что "также вышли нормативные изменения, где четко указано, что цена контракта может пересматриваться в связи с валютными рисками или при изменении времени поставки в связи с нарушениями в логистике. Но все это должно быть четко обосновано.

"Мы пошли навстречу бизнесу, надеюсь он пойдет навстречу и нам", - заключил он.