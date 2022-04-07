ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ «УМНЫХ» ДОМОВ

12:34 08.04.2022 8 апреля 2022 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «КУБИ РНД» (Беларусь). Как сообщает сайт парка, инвестиционный проект компании связан с выпуском оборудования и комплектующих для модульного строительства «умных» домов. В основе производства – инновационная технологии Cuby, являющаяся собственной разработкой компании. Она позволяет выпускать высокотехнологичные конструкции с высокими экологическими характеристиками. Более 90% продукции планируется поставлять на экспорт.